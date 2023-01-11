Нам есть кем гордиться. Глава Национальной полиции посетил Бахмут (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

"Полицейские на месте. Работают. Эвакуируют. Спасают. И защищают", - говорится в сообщении.

По его словам, в Бахмуте он встретился с командирами спецформирований полиции. В ходе встречи обсудили ситуацию в районах ведения активных боевых действий, привлечение к выполнению особых задач и реализацию одной идеи. О ней расскажу чуть позже.

"Мотивированность и отвага полицейских, которые несут службу в горячих точках страны, заряжает. Нам есть кем гордиться", - добавил Клименко.