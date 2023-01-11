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Нам есть кем гордиться. Глава Национальной полиции посетил Бахмут (фото)

Фото: Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко посетил Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Полицейские на месте. Работают. Эвакуируют. Спасают. И защищают", - говорится в сообщении.

По его словам, в Бахмуте он встретился с командирами спецформирований полиции. В ходе встречи обсудили ситуацию в районах ведения активных боевых действий, привлечение к выполнению особых задач и реализацию одной идеи. О ней расскажу чуть позже.

"Мотивированность и отвага полицейских, которые несут службу в горячих точках страны, заряжает. Нам есть кем гордиться", - добавил Клименко.

Напомним, недавно руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских военных в Бахмуте.

Президент Владимир Зеленский 20 декабря посетил Бахмут в Донецкой области. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

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