Налоговый законопроект нужно окончательно снять с рассмотрения Верховной рады, - Продан

Она напомнила, что эпопея по продвижению законопроекта №5600 длится уже седьмой месяц.

"Сегодня конституционным большинством в 314 голосов народные депутаты сняли с рассмотрения (уже третий раз!) законопроект 5600, принятие которого значительно ухудшит жизнь украинским предпринимателям. "Слуги", перенося рассмотрение законопроекта, мотивировали это тем, что "нам нужно дополнительное время для консультаций". С кем? С бизнесом? Так профильные ассоциации предпринимателей уже неоднократно высказались против закона. Не хотелось бы, чтобы "дополнительные консультации" превратились в поиск "дополнительных мотиваций" для депутатов проголосовать 5600. Его надо окончательно снять с рассмотрения и наконец, остановить этот многомесячный триллер атак на украинский бизнес", - заявила Оксана Продан.

Продан подчеркнула: в "УДАРе Виталия Кличко" еще до официальной регистрации законопроекта отмечали, что правительство пытается усилить фискальное давление на бизнес и атаковать средний класс.

"Благодаря нашим общим усилиям удалось добиться того, что ряд скандальных норм исключили из проекта. Но сейчас понятно, что единственным правильным шагом является окончательное снятие с рассмотрения 5600. Уже очевидно, что голосов по его принятию нет", - заявила Оксана Продан.

Также Оксана Продан поблагодарила за сознательность народных депутатов, заблокировавших трибуну и не допустивших рассмотрение законопроекта о столице.