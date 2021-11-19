Податковий законопроект потрібно остаточно зняти з розгляду Верховної ради, - Продан

Вона нагадала, що епопея з просування законопроекту №5600 триває вже сьомий місяць.

"Сьогодні конституційною більшістю в 314 голосів народні депутати зняли з розгляду (вже втретє!) законопроєкт 5600, прийняття якого значно погіршить життя українським підприємцям. "Слуги", переносячи розгляд законопроекту, мотивували це тим, що "нам потрібен додатковий час для консультацій". З ким? З бізнесом? То профільні асоціації підприємців вже неодноразово висловились проти закону. Не хотілося би, щоб "додаткові консультації" перетворилися на пошук "додаткових мотивацій" для депутатів таки проголосувати 5600. Його треба остаточно зняти з розгляду та нарешті зупинити цей багатомісячний трилер атак на український бізнес", - заявила Оксана Продан.

Продан підкреслила: в "УДАРі Віталія Кличка" ще до офіційної реєстрації законопроекту наголошували, що уряд намагається посилити фіскальний тиск на бізнес та атакувати середній клас.

"Завдяки нашим спільним зусиллям вдалося домогтися того, що низку скандальних норм виключили з проєкту. Але зараз зрозуміло, що єдиним правильним кроком є остаточне зняття з розгляду 5600. Вже очевидно, що голосів на його ухвалення немає", - заявила Оксана Продан.

Також Оксана Продан подякувала за свідомість народним депутатам, які заблокували трибуну та не допустили розгляду законопроєкту про столицю.