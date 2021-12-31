UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Налоговый закон с 1 января вступает в силу: на сколько может подорожать алкоголь

Автор: Александр Белоус

Закон о повышении налогов в Украине (проект 5600) вступает в силу с 1 января 2022 года. Из-за роста акцизов может подорожать алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа на сайте парламента.

Согласно закону, акцизы на спирт в алкогольных напитках, фактическая креость которых превышает 22 процента объемных единиц этилового спирта, увеличиваются на 5% до 133,31 гривен за 1 литр 100-процентного спирта.

Кроме того, законом меняется норма относительно акциза на пиво, которое будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, израсходованного на его производство. Сейчас действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости. Это приведет к тому, что пиво крепостью до 4 градусов может подешеветь, а пиво крепостью свыше 8 градусов - подорожать.

В то же время стоимость крепких напитков в Украине больше зависит от минимальных цен, которые устанавливает Кабмин. Минэкономики неоднократно предлагало увеличить минимальные цены, однако правительство не меняло их с 2018 года.

Вместе с тем, Кабинет министров в январе 2021 года повысил минимальную цену на игристые вина, произведенные в Украине на 20 гривен до 109 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги