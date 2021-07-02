Налоговый проект нужно серьезно доработать, - ФРУ

Нормы закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который Верховная рада проголосовала в первом чтении , являются неприемлемыми для экономики страны, он должен быть доработан.

"Это даже не вопрос неприемлемости для бизнеса. Его нормы неприемлемы для развития вообще украинской экономики", - сказал Олейник.

Он подчеркнул: бизнес-сообщество, в том числе Федерация работодателей, предоставляла свои предложения по доработке законопроекта, но они не были учтены. Но предложенное правительством повышение налогов является неприемлемым во время нынешнего кризиса.

"Нельзя во время кризиса увеличивать нагрузку на ведение экономической деятельности", - отметил Олейник.

В частности, по его мнению, от принятия законопроекта пострадает сфера жилищного строительства.

"Например, есть норма о налогообложении продажи квартир, в том числе в новостройках. Один из драйверов экономики - это жилищное строительство. Там цемент, металл, рабочие места и т.д. Зачем это в этот период повышать налоги? Вместо того чтобы стимулировать, зачем таким образом действовать?"- сказал Олейник.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные законопроектом 5600, приведут к инфляции и росту безработицы, а также потери конкурентоспособности отечественных предприятий.