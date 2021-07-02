Податковий проект потрібно серйозно допрацювати, - ФРУ
Норми закону про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який Верховна рада проголосувала у першому читанні, є неприйнятними для економіки країни, він має бути доопрацьований.
Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.
"Це навіть не питання неприйнятності для бізнесу. Його норми неприйнятні для розвитку взагалі української економіки", - сказав Олійник.
Він наголосив: бізнес-спільнота, в тому числі Федерація роботодавців, надавала свої пропозиції щодо доопрацювання законопроєкту, але вони не були враховані. Але запропоноване урядом підвищення податків є неприйнятним під час нинішньої кризи.
"Не можна під час кризи збільшувати навантаження на ведення економічної діяльності", - зазначив Олійник.
Зокрема, на його думку, від ухвалення законопроєкту постраждає сфера житлового будівництва.
"Наприклад, є норма щодо оподаткування продажу квартир, у тому числі в новобудовах. Один із драйверів економіки - це житлове будівництво. Там цемент, метал, робочі місця і т.д. Навіщо це в цей період підвищувати податки? Замість того, щоб стимулювати, навіщо таким чином діяти?" - сказав Олійник.
Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що зміни до Податкового кодексу, запропоновані законопроектом 5600, призведуть до інфляції та зростання безробіття, а також втрати конкурентоздатності вітчизняних підприємств.
Нагадаємо, Верховна рада у першому читанні проголосувала за закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. №5600). "За" підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народних депутатів.
У цьому проекті йдеться про збільшення фіскального навантаження фактично на всі галузі. Зокрема, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб. Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу в тричі.