Податковий комітет рекомендував Раді прийняти законопроекти про "Евробляхи"

Фото: Ніна Південця (РБК-Україна)

Комітет ВР рекомендує парламенту розглянути на засіданні два законопроекти про податок на ввезення авто з іноземною реєстрацією

Профільний комітет парламенту з питань податкової та митної політики проголосував підтримати та рекомендувати Верховній раді розглянути на засіданні два законопроекти про податок на ввезення авто з іноземною реєстрацією, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, члени комітету рекомендують прийняти у другому читанні законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" №8487, а також проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" №8488.

За словами голови комітету Ніни Южаніної, законопроекти підтримані із змінами і поправками комітету.

"Прошу вас рекомендувати Верховній раді законопроект реєстраційний номер № 8488 з пропозиціями з урахуванням поправок в такому варіанті прийняти в цілому як закон. Рішення прийнято", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Верховний суд України визнав законним користування власним автомобілем на іноземній реєстрації, який був ввезений в режимі транзиту. Таким чином, Верховний суд став на сторону громадянина України Михайла Козинця, який судився з митницею. Зокрема, він вимагав скасувати постанову про штраф на 8,5 тис. гривень через порушення митних правил.

Крім того, Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки автомобілів на "евробляхах".

Зазначимо, парламент зможе розглянути законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах у другому читанні в листопаді.