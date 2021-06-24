Налоговый комитет Рады поддержал инициативу правительства повысить налоги украинцам

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600) и рекомендовал его к рассмотрению Верховной радой.

Кроме того, народные депутаты проголосовали за сокращенное рассмотрение документа после первого чтения, что снижает возможность его детального рассмотрения и оценки влияния на экономику.

В этом проекте речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей. Так, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции которых не облагаются налогом на доходы физлиц.

Также повышаются налоги для операторов мобильной связи, и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза.