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Налоговый комитет поддержал законопроект о поддержке бизнес: что изменится

Автор: Артем Горовенко

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании принял решение утвердить новый доработанный законопроект №7137-д по поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева.

По его словам, документ предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

"Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной", - сказал народный депутат.

Законопроект также предусматривает:

  • особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
  • уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза с горючего;
  • освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
  • ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;
  • освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.
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