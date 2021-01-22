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Налоговый кодекс изменят в рамках проекта "инвестняни": комитет поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют изменить Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях". Такое решение принял финансовый комитет ВР.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Закон предлагает предоставить временно, до 1 января 2035 года, налоговые льготы для инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3761 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной в сравнительной таблице с учетом поправок комитета", - указано в сообщении.

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Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла за основу в начале сентября. За него проголосовали 273 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря 2020 года Верховная рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

За него проголосовали 252 нардепа.

Так, этот закон парламент принял за основу в конце июля. В начале июля глава государства внес этот закон в Раду.

Как писало РБК-Украина, впервые о программе "инвестиционная няня" президент заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.

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Новости Украины инвестицииНалоговый кодексВерховная Рада