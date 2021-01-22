Налоговый кодекс изменят в рамках проекта "инвестняни": комитет поддержал закон

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде рекомендуют изменить Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях". Такое решение принял финансовый комитет ВР.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Закон предлагает предоставить временно, до 1 января 2035 года, налоговые льготы для инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3761 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной в сравнительной таблице с учетом поправок комитета", - указано в сообщении.

Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла за основу в начале сентября. За него проголосовали 273 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря 2020 года Верховная рада приняла в повторном втором чтении законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор закона - президент Владимир Зеленский.

За него проголосовали 252 нардепа.

Так, этот закон парламент принял за основу в конце июля. В начале июля глава государства внес этот закон в Раду.

Как писало РБК-Украина, впервые о программе "инвестиционная няня" президент заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.