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Податковий кодекс змінять у рамках проекту "інвестняні": комітет підтримав закон

Україна, П'ятниця 22 січня 2021 16:11
Податковий кодекс змінять у рамках проекту "інвестняні": комітет підтримав закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують змінити Податковий кодекс на виконання закону про "інвестиційних нянь". Таке рішення ухвалив фінансовий комітет ВР.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Закон пропонує надати тимчасово, до 1 січня 2035 року, податкові пільги для інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №3761 у другому читанні і в цілому в редакції, запропонованій у порівняльній таблиці з урахуванням поправок комітету", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, відповідний законопроект Рада ухвалила за основу на початку вересня. За нього проголосували 273 парламентарі.

Як писало РБК-Україна, у середині грудня 2020 року Верховна рада прийняла в повторному другому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.

За нього проголосували 252 нардепи.

Так, цей закон парламент прийняв за основу в кінці липня. На початку липня глава держави вніс цей закон у Раду.

Як писало РБК-Україна, вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.

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