Налоговый долг: как проверить себя и какие могут быть последствия

Последствия возникновения налогового долга

Чтобы проверить себя, есть ли задолженность, можно воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика.

Налоговый долг может привести к:

описи имущества, находящегося в налоговом залоге;

взыскание средств;

ареста имущества;

продажи арестованного имущества;

взыскание дебиторской задолженности;

для ФЛП на едином налоге - к потере статуса упрощенца.

Процедура взыскания

Налоговый долг взимается в несколько этапов. Сначала должнику присылают налоговое требование, если общая сумма задолженности превысила 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 гривен).

После этого у должника появляется право налогового залога. Следующий этап - опись имущества в налоговый залог. Право налогового залога распространяется на любое имущество, находящееся в собственности налогоплательщика.

Взыскание происходит не ранее чем через 30 календарных дней с даты направления налогового требования.

Как не допустить возникновения долга

Рекомендуется своевременно принимать меры по отсрочке денежных обязательств и не ждать, пока они станут налоговым долгом. Отсрочка налоговых обязательств или налогового долга также предусмотрена законом.

А если долг образовался, нужно погасить эту сумму за свой счет, источниками могут быть: