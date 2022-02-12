Податковий борг: як перевірити себе та які можуть бути наслідки

Податковий борг може призвести до арешту і продажу майна боржника. Він виникає, якщо не перерахувати до бюджету необхідну суму податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс.
Наслідки виникнення податкового боргу
Щоб перевірити себе, чи є заборгованість, можна скористатися Електронним кабінетом платника податків.
Податковий борг може призвести до:
Податковий борг стягується у кілька етапів. Спочатку боржнику надсилають податкову вимогу, якщо загальна сума заборгованості перевищила 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 гривень).
Після цього у боржника з'являється право податкової застави. Наступний етап - опис майна у податкову заставу. Право податкової застави поширюється на будь-яке майно, що перебуває у власності платника податків.
Стягнення відбувається не раніше ніж через 30 календарних днів від дати надсилання податкової вимоги.
Рекомендується своєчасно вживати заходів щодо відстрочення грошових зобов'язань і не чекати, доки вони стануть податковим боргом. Відстрочення податкових зобов'язань або податкового боргу також передбачено законом.
А якщо борг утворився, потрібно погасити цю суму своїм коштом, джерелами можуть бути:
Нагадаємо, з 1 січня 2022 року керівник контролюючого органу чи його заступник може прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу без звернення до суду. Це передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 5600).