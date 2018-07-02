Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Податкові органи відмовляються сприяти детективам під час проведення розслідування, - НАБУ

НовиниПолітика    02.07.2018 - 18:13
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

З такою проблемою стикаються чи не усі правоохоронні органи

Податкові органи відмовляють в клопотаннях детективів та слідчих у проведенні документальних перевірок в процесі розслідування. Про це сьогодні під час круглого столу "Криміналізація незаконного збагачення - виклики та перспективи" повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.  

"На жаль, у нас є ця проблема, але це проблема не лише НАБУ, але й інших правоохоронних органів... Відмовляють в клопотаннях детективів та слідчих у проведенні документальних перевірок... Тобто, проведення ревізій і перевірок податкових органів достатньо проблематичне в процесі розслідування", - сказав він.  

За словами Ситника, це питання можна було б вирішити шляхом внесення змін до відповідного законодавства. 

Нагадаємо, раніше сьогодні Ситник повідомив, що НАБУ розслідує 70 справ про незаконне збагачення.

НАБУ отримало доступ до декларацій голови Запорізької ОДА Голова Антикорупційної ініціативи ЄС: лише 19 справ НАБУ щодо корупції отримали рiшення суду
Теги публікації: НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся