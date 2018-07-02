Податкові органи відмовляються сприяти детективам під час проведення розслідування, - НАБУ

З такою проблемою стикаються чи не усі правоохоронні органи

Податкові органи відмовляють в клопотаннях детективів та слідчих у проведенні документальних перевірок в процесі розслідування. Про це сьогодні під час круглого столу "Криміналізація незаконного збагачення - виклики та перспективи" повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

"На жаль, у нас є ця проблема, але це проблема не лише НАБУ, але й інших правоохоронних органів... Відмовляють в клопотаннях детективів та слідчих у проведенні документальних перевірок... Тобто, проведення ревізій і перевірок податкових органів достатньо проблематичне в процесі розслідування", - сказав він.

За словами Ситника, це питання можна було б вирішити шляхом внесення змін до відповідного законодавства.

Нагадаємо, раніше сьогодні Ситник повідомив, що НАБУ розслідує 70 справ про незаконне збагачення.