Налоговые льготы продлили на время карантина: что изменится

В Украине с пятницы, 29 мая, продлили действие налоговых льгот на период карантина. Документ освобождает предпринимателей от уплаты ЕСВ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, сегодня вступил в силу соответствующий закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина.

Согласно документу, до 30 июня 300% доплаты медикам не облагаются налогом на доходы физических лиц. Физлица-предприниматели отныне могут получать пособие по частичной безработице. Подчеркнем, ФЛП также освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая.

Саму же помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором.

Также до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

Продлевается мораторий на проверки и неприменение штрафов/пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.

Отметим, срок действия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" также продлевается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил решить в ближайшие дни вопросы доплат медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров ожидают роста уровня безработицы до 9,5% в этом году.