Налоговые инициативы власти вводят "презумпцию виновности" для налогоплательщика, - Порошенко

По его словам, власть хочет обложить налоговой нагрузкой средний класс, который только начал восстанавливаться после коронавирусных локдаунов.

"Представьте себе, что все, кто сейчас будет хотеть купить квартиру или жилье, на которое они копили десятки лет, сейчас будут платить на 20% больше в виде налогов. Это что значит - что у нас люди такие состоятельные? Что у нас молодое поколение, которое вступает в жизнь и через ипотеку рассчитывало купить себе квартиру, первое жилье, сейчас должно из карманов вытягивать дополнительных 20%?"- говорит Порошенко.

В то же время он обращает внимание, что в правительстве собираются ввести налоги на расходы.

"Это означает, что каждого предпринимателя, каждого налогоплательщика и каждого гражданина они пытаются подвесить на крючок.... Для чего? Потому что друзьям все, врагам - закон. Они принимают такой закон, что могут зайти в дом к каждому и сказать - объясни мне источник происхождения, возбуждаем уголовное дело и в тюрьму. Или, если не хочешь идти в тюрьму, 18% ты заплатишь за оценку всего, что ты имеешь. Это в условиях бедной страны! Я считаю, что это 100% издевательство над налогоплательщиками", - убежден Порошенко.