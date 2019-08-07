В налоговой предлагают легализировать незадекларированное имущество за 5-9%

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов предлагает ввести налоговую амнистию, ставки которой могут составить 5-9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

Ставки, с помощью которых можно будет легализовать незадекларированные активы и имущество, будут зависеть от того, добровольно ли лицо решило легализовать активы. Ставки налоговой амнистии - это процент, который нужно будет заплатить с незадекларированного имущества, чтобы легализовать его.

Верланов отметил, что сейчас ставки налоговой амнистии обсуждаются с представителями Международного валютного фонда.

"Ситуация Украина не уникальна - и ЮАР, и Латвия и другие страны проходили ее. Сейчас дискутируем о сниженных ставках: 9% как базовая, 5% - сниженная", - сказал он.

Верланов добавил, что ставку 5% предлагают применять в том случае, если лицо решила задекларировать имущество добровольно. Глава налоговой подчеркнул, что запуск налоговой амнистии возможен только параллельно с введением обязательного декларирования всеми гражданами Украины.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии.

Стоит подчеркнуть, что в марте 2018-го Данилюк на должности министра финансов заявлял, что Международный валютный фонд выступает против введения в Украине так называемой "налоговой амнистии".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую амнистию для бизнеса. Зеленский подчеркнул, что очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны из-за коррупционного давления.