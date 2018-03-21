МВФ против налоговой амнистии в любой форме, - Данилюк

НБУ и Минфин изучают возможность введения практики разового раскрытия информации

Международный валютный фонд выступает против введения в Украине так называемой "налоговой амнистии". Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Действительно, МВФ - против налоговой амнистии в любой форме. Они против, потому что опыт других стран показывает, что далеко не везде это сработало. Прежде чем вводить "нулевую декларацию", надо провести консультации и показать МВФ, а главное - всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете это будем вносить", - рассказал глава Минфина.

Он сообщил, что на сегодняшний день рассматривается инициатива о внесении законопроекта о "нулевой декларации" и косвенные методы в пакете с BEPS. Однако сама "нулевая декларация" не входит в требования программы BEPS.

Данилюк пояснил, что принцип "нулевой декларации" как разового раскрытия информации о доходах и активах (voluntary disclosing )перед началом международного обмена информацией наиболее часто используется во многих странах, начинающих обмен такой информацией.

" Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с Нацбанком и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона", - сообщил министр.

Что касается "нулевой декларации", то это важный и необходимый инструмент перед введением косвенных методов - проверки соответствия расходов задекларированным доходам. Так называемая "точка отсчета", а также способ провести налоговую амнистию для легализации доходов, из которых ранее не были уплачены налоги.

Данилюк подчеркнул, что в процессе принятия соответствующих изменений в законодательство важно, чтобы "нулевую декларацию" не использовали для легализации незаконных доходов перед введением прозрачного обмена налоговой информации на международном уровне, для того чтобы в последствии сохранить эти доходы и избежать ответственности за получение прибыли из-за коррупции и другие нелегальные действия.

Кроме того, введение таких косвенных методов, по мнению министра финансов, возможно только после комплексной реформы Государственной фискальной службы, поскольку эти инструменты могут дать дополнительную возможность давления со стороны ГФС и усилят коррупционную составляющую, и так весьма еще существенную во взаимоотношения фискальных органов и бизнеса.

"Идею "нулевой декларации" мы поддерживаем, но сначала нужно ускорить реформу ГФС, а она сейчас продвигается не очень активно. При таких условиях введение "нулевой декларации" и косвенных методов прямо сейчас несет значительные риски: одни воспользуются этим для получения индульгенций, а против других этот инструмент будет использован для давления", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины намерен провести валютную амнистию для физлиц-резидентов, раскрывших свое участие в иностранных компаниях, которые они контролируют (КИК).

Амнистия предусматривает, что физические лица, которые задекларируют доли в КИК, будут освобождены от применения штрафных санкций за нарушение режима иностранного инвестирования за границу и легализации долей в КИК.

При этом сам регулятор также поддерживает введение в Украине "нулевой декларации".