Налоговики присоединились к финансовому давлению на "зеленую" энергетику, - инвесторы

Государственная налоговая служба начала осуществлять давление на инвесторов в "зеленую" энергетику, которым государство задолжало 22,4 млрд грн, заявлением о якобы уклонении "зеленой" генерации от уплаты налога на прибыль.

Об этом написал председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич в Facebook.

"Председатель ГНС в своем интервью заявляет, что отрасль "забыла о налоге на прибыль". Однако по информации от все той же ГНС, налоговые поступления от "зеленых" в 2019 году составили 19,8 млрд грн, из которых 6,2 млрд грн - налог на прибыль. О каком "нуле" идет речь в интервью - для нас непонятно", - написал Козакевич.

Он также подчеркнул, что отрасль ВИЭ является лидером по уплате налогов в электроэнергетике за прошлый год. В частности, налоговые поступления от производителей ВИЭ превысили поступления от угольной и атомной генерации. А также подчеркнул: "зеленая" генерация добросовестно платила налоги в этом году, несмотря на задолженность перед ней "Гарантированного покупателя" за отпущенную электроэнергию.

"Компании вынуждены были брать кредиты, чтобы "закрыть" долги перед государством по начисленному налогу на прибыль, которой фактически не получили", - сообщил Казакевич.

По его мнению, заявление налоговой о якобы неуплате налогов компаниями "зеленой" генерации является очередной попыткой давления на инвесторов со стороны власти. И прогнозирует, что после окончания карантина на предприятия отрасли ВИЭ налоговики придут с проверками.

"Основанием для этих проверок станут не реальные подозрения уклонения от уплаты налогов, а задание "сверху" давить на инвесторов в возобновляемую энергетику. Это будет очередной инструмент в дополнение к уже примененным: 5% оплата за произведенную электроэнергию, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, невыполнение меморандума и, как вишенка на торте, конституционное представление об отмене "зеленого" тарифа", - считает Казакевич.

Напомним, ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики в Украине было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в страну.

По данным Государственной налоговой службы, в 2019 году производители возобновляемой энергетики уплатили в бюджеты всех уровней 19,8 млрд грн в виде налогов и сборов, что больше, чем другие виды генерации, в частности НАЭК "Энергоатом" заплатил 19,3 млрд грн, тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) - 6,5 млрд грн.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательств относительно погашения долгов перед ними.

Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.