Державна податкова служба почала здійснювати тиск на інвесторів у "зелену" енергетику, яким держава заборгувала 22,4 млрд грн, заявою про нібито ухиляння "зеленої" генерації від сплати податку на прибуток.

Про це написав голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич у Facebook.

"Голова ДПС у своєму інтерв'ю заявляє, що галузь "забула про податок на прибуток". Проте за інформацією від все тієї ж ДПС, податкові надходження від "зелених" у 2019 році склали 19,8 млрд грн, з яких 6,2 млрд грн - податок на прибуток. Про який "нуль" йдеться в інтерв'ю - для нас не зрозуміло", - написав Козакевич.

Він також наголосив, що галузь ВДЕ є лідером по сплаті податків в електроенергетиці за минулий рік. Зокрема, податкові надходження від виробників ВДЕ перевищили надходження від вугільної та атомної генерації. А також наголосив: "зелена" генерація сумлінно сплачувала податки цього року, попри заборгованість перед нею "Гарантованого покупця" за відпущену електроенергію.

"Компанії мусили брати позики, щоб "закрити" борги перед державою по нарахованому податку на прибуток, якого фактично не отримали", - повідомив Козакевич.

На його думку, заява податкової щодо нібито несплати податків компаніями "зеленої" генерації є черговою спробою тиску на інвесторів з боку влади. І прогнозує, що після закінчення карантину на підприємства галузі ВДЕ податківці прийдуть з перевірками.

"Підставою для цих перевірок стануть не реальні підозри ухиляння від сплати податків, а завдання "згори" тиснути на інвесторів у відновлювану енергетику. Це буде черговий інструмент на додачу до вже застосованих: 5% оплата за вироблену електроенергію, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, невиконання меморандуму та, як вишня на торті, конституційне подання про скасування "зеленого" тарифу", - вважає Козакевич.

Нагадаємо, раніше керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики в Україні було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в країну.

За даними Державної податкової служби, у 2019 році виробники відновлюваної енергетики сплатили до бюджетів усіх рівнів 19,8 млрд грн у вигляді податків і зборів, що більше, ніж інші види генерації, зокрема НАЕК "Енергоатом" заплатив 19,3 млрд грн, теплова генерація (ТЕС і ТЕЦ) - 6,5 млрд грн.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом і інвесторами в ВДЕ. Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% у 2021 році.

Провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.