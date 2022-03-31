Налоговая система должна стать элементом плана по восстановлению страны, - Гетманцев

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что налоговая система должна стать элементом плана по восстановлению страны. Нужно будет найти баланс между стимулами для инвестиций и справедливым перераспределение благ в обществе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину ".

"Она (налоговая система, - ред.) должна подчиняться общим целям этого плана. Если речь идет о привлечении больших инвесторов из-за границы, они должны иметь какие-то льготы. Если речь идет об инфраструктурных проектах, наверное, здесь мы тоже должны рассмотреть такую возможность", - считает глава комитета.

Отмена налогов много ума не требует, иронизирует нардеп. Важно, по его словам, будет найти баланс, чтобы, с одной стороны, создать стимулы и поддержать восстановление страны в поствоенный период, а с другой - сделать справедливым перераспределение благ в обществе.

"Нужно, чтобы не было такого, как до войны, когда крупный бизнес позволял себе иметь меньшее налоговое давление, чем средний бизнес, к примеру. При низком давлении на сверхбольшие доходы пенсия составляла 70 долларов. Такого не должно быть", - уверен Гетманцев.