Налоговая система должна стать элементом плана по восстановлению страны, - Гетманцев
Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что налоговая система должна стать элементом плана по восстановлению страны. Нужно будет найти баланс между стимулами для инвестиций и справедливым перераспределение благ в обществе.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину".
"Она (налоговая система, - ред.) должна подчиняться общим целям этого плана. Если речь идет о привлечении больших инвесторов из-за границы, они должны иметь какие-то льготы. Если речь идет об инфраструктурных проектах, наверное, здесь мы тоже должны рассмотреть такую возможность", - считает глава комитета.
Отмена налогов много ума не требует, иронизирует нардеп. Важно, по его словам, будет найти баланс, чтобы, с одной стороны, создать стимулы и поддержать восстановление страны в поствоенный период, а с другой - сделать справедливым перераспределение благ в обществе.
"Нужно, чтобы не было такого, как до войны, когда крупный бизнес позволял себе иметь меньшее налоговое давление, чем средний бизнес, к примеру. При низком давлении на сверхбольшие доходы пенсия составляла 70 долларов. Такого не должно быть", - уверен Гетманцев.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.