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Податкова система повинна стати елементом плану з відновлення країни, - Гетманцев

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Україна, Четвер 31 березня 2022 15:29
Податкова система повинна стати елементом плану з відновлення країни, - Гетманцев Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вважає, що податкова система повинна стати елементом плану з відновлення країни. Потрібно буде знайти баланс між стимулами для інвестицій і справедливим перерозподіл благ у суспільстві.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну".

"Вона (податкова система, - ред.) повинна підкорятися загальним цілям цього плану. Якщо мова йде про залучення великих інвесторів з-за кордону, вони повинні мати якісь пільги. Якщо мова йде про інфраструктурні проекти, напевно, тут ми теж повинні розглянути таку можливість", - вважає голова комітету.

Скасування податків багато розуму не вимагає, іронізує нардеп. Важливо, за його словами, буде знайти баланс, щоб, з одного боку, створити стимули і підтримати відновлення країни в поствоєнний період, а з іншого - зробити справедливим перерозподіл благ у суспільстві.

"Потрібно, щоб не було такого, як до війни, коли великий бізнес дозволяв собі мати менший податковий тиск, ніж середній бізнес, наприклад. При низькому тиску на надвеликі доходи пенсія становила 70 доларів. Такого не повинно бути", - упевнений Гетманцев.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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