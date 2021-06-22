Налоговая реформа Зеленского и Минфина: почему ее назвали "антиахметовской"

Законопроект, который предусматривает налоговую реформу, могут принять до конца месяца. В документе прописан ряд положений, которые могут навредить бизнесу Рината Ахметова.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью".

В апреле Кабинет министров решил пополнить бюджет через налоговую реформу. Так чиновники предлагают увеличить ежегодные поступления на 50-60 млрд гривен. Изменения в Налоговый кодекс разработал Минфин по инициативе Банковой. Рада может принять их в первом чтении на пленарной неделе с 29 июня по 2 июля.

В законопроекте №5600 предусмотрены нормы, касающиеся разных отраслей. Но больше всего на слуху – повышение ренты на добычу железной руды. В правительстве хотят поменять базу расчета налогообложения и привязать ренту к мировой рыночной цене. Больше половины руды в Украине добывает холдинг "Метинвест".

"Сейчас с тонны добытой руды предприятия платят немногим больше двух долларов. При цене на руду 180-200 долларов. Минфин предложил шкалу, согласно которой, если цена на руду ниже 100 долларов по индексу China Platts – это 3,5%. Если от 100 до 200 долларов – это 5%, если больше 200 долларов – 10%. Это абсолютно обоснованная шкала, которая позволит украинцам получать больше от своих ископаемых", – объяснил изданию глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (СН).

Сам он не видит потенциала для обсуждения шкалы в сторону снижения.

Соратники Ахметова эти изменения не одобряют. Против норм о ренте в законопроекте выступает и ArcelorMittal, и Ferrexpo, и все остальные производители руды, говорит нардеп Муса Магомедов. До того, как избраться в парламент, он руководил Авдеевским коксохимическическим заводом, входящим в холдинг "Метинвест".

По его словам, подход к расчету ренты от индекса и установления шкалы – это правильное решение. Но в нем есть пробелы, которые следует исправлять.

"В качестве базы взят самый отдаленный рынок – Китай, хотя многие украинские добывающие руду предприятия с Китаем даже не работают. В основном железорудное сырье продается внутри Украины или в Европу. Почему они должны ориентироваться на Китай? Что интересно, корректировку на стоимость доставки решили не учитывать, а она достаточно высокая. В среднем 30-35 долларов за тонну. Так не правильно", – сказал изданию нардеп.

Он добавил: в следующем году прогнозируют существенное падение цены на железорудное сырье – ниже 100 долларов за тонну, без корректировки на стоимость доставки отрасль серьезно пострадает. Поэтому нужна формула расчета, работающая и на подъеме рынка, и на падении.

В законопроекте прописан еще ряд положений, которые могут навредить бизнесу Ахметова. Это и отмена льгот при аренде земли для горнодобывающих предприятий, и введение акциза для возобновляемых источников энергии. Но все они бьют по нему не так сильно, как норма о ренте на руду.