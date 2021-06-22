Податкова реформа Зеленського і Мінфіну: чому її назвали "антиахметівською"

Законопроект, який передбачає податкову реформу, можуть прийняти до кінця місяця. У документі прописаний ряд положень, які можуть нашкодити бізнесу Ріната Ахметова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою".

У квітні Кабінет Міністрів вирішив поповнити бюджет через податкову реформу. Так чиновники пропонують збільшити щорічні надходження на 50-60 млрд гривень. Зміни до Податкового кодексу розробив Мінфін з ініціативи Банкової. Рада може прийняти їх у першому читанні на пленарному тижні з 29 червня по 2 липня.

У законопроекті №5600 передбачені норми, що стосуються різних галузей. Але найбільше на слуху - підвищення ренти на видобуток залізної руди. В уряді хочуть поміняти базу розрахунку оподаткування і прив'язати ренту до світової ринкової ціни. Більше половини руди в Україні видобуває холдинг "Метінвест".

"Зараз з тонни видобутої руди підприємства платять трохи більше двох доларів. При ціні на руду 180-200 доларів. Мінфін запропонував шкалу, згідно з якою, якщо ціна на руду нижче 100 доларів за індексом China Platts – це 3,5%. Якщо від 100 до 200 доларів-це 5%, якщо більше 200 доларів-10%. Це абсолютно обґрунтована шкала, яка дозволить українцям отримувати більше від своїх копалин", – пояснив виданню голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев (СН).

Сам він не бачить потенціалу для обговорення шкали в бік зниження.

Соратники Ахметова ці зміни не схвалюють. Проти норм про ренту в законопроекті виступає і ArcelorMittal, і Ferrexpo, і всі інші виробники руди, говорить нардеп Муса Магомедов. До того, як обратися до парламенту, він керував Авдіївським коксохімічним заводом, що входить до холдингу "Метінвест".

За його словами, підхід до розрахунку ренти від індексу і встановлення шкали – це правильне рішення. Але в ньому є прогалини, які слід виправляти.

"В якості бази взято найвіддаленіший ринок - Китай, хоча багато українських видобувних руду підприємства з Китаєм навіть не працюють. В основному залізорудна сировина продається всередині України або в Європу. Чому вони повинні орієнтуватися на Китай? Що цікаво, коригування на вартість доставки вирішили не враховувати, а вона досить висока. В середньому 30-35 доларів за тонну. Так не правильно", - сказав виданню нардеп.

Він додав: наступного року прогнозують істотне падіння ціни на залізорудну сировину-нижче 100 доларів за тонну, без коригування на вартість доставки галузь серйозно постраждає. Тому потрібна формула розрахунку, що працює і на підйомі ринку, і на падінні.

У законопроекті прописаний ще ряд положень, які можуть нашкодити бізнесу Ахметова. Це і скасування пільг при оренді землі для гірничодобувних підприємств, і введення акцизу для відновлюваних джерел енергії. Але всі вони б'ють по ньому не так сильно, як норма про ренту на руду.