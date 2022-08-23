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Налоговая реформа Шурмы продиктована его премьерскими амбициями, - эксперты

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Вторник 23 августа 2022 12:21
Налоговая реформа Шурмы продиктована его премьерскими амбициями, - эксперты Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Налоговая реформа заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы - нереалистична и является результатом политических амбиций ее автора, которого называли одним из претендентов на роль главы правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертов в статье "Экономической правды".

Отмечается, что авторы инициативы не предоставили профильному комитету ВР необходимой калькуляции, а потери бюджета от ее необдуманного внедрения могут составлять 337 миллиардов гривен, а Пенсионного фонда - 584 миллиарда.

"Вероятно, разговоры о новой налоговой реформе стали следствием политических амбиций Ростислава Шурмы. Ранее источники называли его одним из претендентов на роль главы правительства, который "имеет много креативных идей", - говорится в статье ЭП.

В то же время по мнению экспертов, списывать Дениса Шмыгаля, пережившего уже как минимум 10 кампаний по своей смене, очень рано, и здесь у его оппонентов сказывается отсутствие опыта в политике.

Ранее также сообщалось, что эксперты и депутаты считают опасной и сырой налоговую реформу Ростислава Шурмы.

"Те, кто предлагает уменьшить налогообложение во время войны, должны подавать комплексные решения. Сейчас это выглядит так, что люди предлагают поддержать бизнес путем снижения пенсий, зарплат медикам и учителям", - сказал глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

При этом Шурма пока не смог заручиться поддержкой своей идеи даже на уровне ОП. Представители бизнеса также восприняли идею Шурмы неоднозначно и имеют к ней ряд вопросов.

"Главный вопрос - в ответственности предприятия. С нашими судами и правоохранительными органами такая система может быстро превратиться в карательный инструмент", - заявил владелец корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко.

Малый бизнес также недоволен предлагаемой реформой, и считает ее недоработанной. Так, глава Союза защиты предпринимательства и движения SaveФОП Сергей Доротич предлагает взамен полностью отменить налог на добавленную стоимость и ввести прогрессивный налог на прибыль, а также сохранить упрощенную систему.

Напомним, ранее в Союзе украинских предпринимателей заявили, что введение 10% сбора на импорт, которое инициирует власть, вредным для всего бизнеса в Украине. Это приведет к росту стоимости товаров и услуг и будет стимулировать распространение нелегальных схем завоза импортных товаров.

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Налоговая реформа
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