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Податкова реформа Шурми продиктована його прем’єрськими амбіціями, - експерти

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Вівторок 23 серпня 2022 12:21
Податкова реформа Шурми продиктована його прем’єрськими амбіціями, - експерти Фото: Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Податкова реформа заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми - нереалістична і є результатом політичних амбіцій її автора, якого називали одним із претендентів на роль глави уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів в статті "Економічної правди".

Зазначається, що автори ініціативи не надали профільному комітету ВР необхідної калькуляції, а втрати бюджету від її необдуманого впровадження можуть становити 337 мільярдів гривень, а Пенсійного фонду - 584 мільярди.

"Ймовірно, розмови про нову податкову реформу стали наслідком політичних амбіцій Ростислава Шурми. Раніше джерела називали його одним з претендентів на роль голови уряду, який "має багато креативних ідей", - йдеться в статті ЕП.

Водночас на думку експертів, списувати Дениса Шмигаля, який пережив уже як мінімум 10 кампаній зі своєї зміни, дуже рано, і тут у його опонентів дається взнаки відсутність досвіду в політиці.

Раніше також повідомлялося, що експерти та депутати вважають небезпечною та сирою податкову реформу Ростислава Шурми.

"Ті, хто пропонує зменшити оподаткування під час війни, мають подавати комплексні рішення. Наразі це виглядає так, що люди пропонують підтримати бізнес шляхом зниження пенсій, зарплат медикам і вчителям", - сказав очільник фінансово-податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

При цьому Шурма поки не зміг заручитися підтримкою своєї ідеї навіть на рівні ОП. Представники бізнесу теж сприйняли ідею Шурми неоднозначно і мають стосовно неї низку питань.

"Головне питання - у відповідальності підприємства. З нашими судами та правоохоронними органами така система може швидко перетворитися на каральний інструмент", - заявив власник корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко.

Малий бізнес також незадоволений пропонованою реформою, та вважає її недопропрацьованою. Так, голова Спілки захисту підприємництва та руху SaveФОП Сергій Доротич пропонує натомість повністю скасувати податок на додану вартість та ввести прогресивний податок на прибуток, а також зберегти спрощену систему.

Нагадаємо, раніше в Спілці українських підприємців заявили, що запровадження 10% збору на імпорт, яке ініціює влада, є шкідливим для всього бізнесу в Україні. Це призведе до зростання вартості товарів і послуг та буде стимулювати поширенню нелегальних схем завезення імпортних товарів.

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Податкова реформа
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