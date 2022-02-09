Налоговая проверит покупателей недвижимости: как это будет работать

Запросы в налоговую

Приказом определено, что в Государственную налоговую службу Украины подаются запросы о покупателях недвижимости. Запросы подают субъекты государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, нотариусы и лица, уполномоченные на принятие и выдачу документов.

Один запрос формируется в отношении одного физического лица и содержит:

1) Сведения о субъекте подачи запроса, а именно:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

2) Сведения о физическом лице, в отношении которого сформирован запрос, а именно:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

Ответ Налоговой

Государственная налоговая служба обеспечивает проверку данных и передачу ответов. Ответ на запрос содержит следующие сведения:

регистрационный номер и дату ответа на запрос;

номер, дату (число, месяц, год) запроса, на который предоставляется ответ;

результат обработки запроса.

Информационное взаимодействие проводится бесплатно исключительно в электронной форме средствами телекоммуникационной связи.