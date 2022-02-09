Податкова перевірятиме покупців нерухомості: як це працюватиме

В Україні затвердили порядок підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Спільний наказ Мінюсту та Мінфіну набув чинності 5 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст наказу від 31.01.2022 р. №280/5/41.
Наказом визначено, що до Державної податкової служби України подаються запити щодо покупців нерухомості. Запити подають суб'єкти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, нотаріуси та особи, уповноважені на прийняття та видачу документів.
Один запит формується щодо однієї фізичної особи та містить:
1) відомості про суб'єкта подання запиту, а саме:
2) відомості про фізичну особу, щодо якої сформовано запит, а саме:
Державна податкова служба забезпечує перевірку даних та передачу відповідей. Відповідь на запит містить такі відомості:
Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку.
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев повідомив, що після проведення податкової амністії влада України використовуватиме непрямі методи податкового контролю. Вони будуть стосуватися тільки майбутніх придбань.