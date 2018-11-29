Налоговая определила режим работы в условиях военного положения

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать с 9 до 18 часов

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины определила режим работы органов ГФС, в частности, центров обслуживания плательщиков (ЦОП) в тех десяти областях, где введено военное положение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ведомства.

Согласно сообщению, прием субъектов обращений в ЦОП будет осуществляться в соответствии с Регламентом ГУ ГФС: начало рабочего дня - в 9 час. 00 мин., перерыв на обед - с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин., окончание рабочего дня - в 18 час. 00 мин., в пятницу - в 16 час. 45 минут.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников, привлеченных к работе в ЦОП, в случае возникновения внештатных ситуаций и при наличии достаточных оснований, руководителем ЦОП, по согласованию с координатором ЦОП, может быть принято решение о временном изменении графика работы ЦОП, о чем сообщается на региональном субсайте и непосредственно в ЦОП.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Национальный банк 28 ноября принял решение об обычном режиме работы банков Украины во время военного положения.