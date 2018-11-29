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Податкова визначила режим роботи в умовах воєнного стану

Новини » Економіка    29.11.2018 - 16:20
Податкова визначила режим роботи в умовах воєнного стану
Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Центри обслуговування платників податків працюватимуть з 9 до 18 години

Державна фіскальна служба (ДФС) України визначила режим роботи органів ДФС, зокрема, центрів обслуговування платників податк (ЦОП) у тих десяти областях, де введений воєнний стан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Згідно з повідомленням, прийом суб’єктів звернень у ЦОП буде здійснюватися згідно з Регламентом ГУ ДФС: початок робочого дня - о 9 год. 00 хв., перерва на обід - з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв., закінчення робочого дня - о 18 год. 00 хв., у п’ятницю - о 16 год. 45 хвилин.

З метою забезпечення безпеки відвідувачів та працівників, залучених до роботи в ЦОП, у разі виникнення позаштатних ситуацій та за наявності достатніх підстав, керівником ЦОП, за погодженням з координатором ЦОП, може бути прийнято рішення про тимчасову зміну графіка роботи ЦОП, про що повідомляється на регіональному субсайті та безпосередньо у ЦОП.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Національний банк 28 листопада ухвалив рішення про звичайний режим роботи банків України під час воєнного стану.

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