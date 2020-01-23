Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается

Налоговым кодексом Украины (НКУ) определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую декларацию для получения налоговой скидки. Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве.

Как отметили в налоговой, НКУ определены случаи, когда декларацию подавать не нужно. Так, согласно п.179.2 ст. 179 НКУ декларация не подается, если налогоплательщик получал:

- доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

- доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ;

- доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;

- доходы в виде объектов наследства, которые облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уже был уплачен налог в соответствии с п 174.3 ст. 174 НКУ.

В Государственной налоговой службе обращают внимание, что по нулевой ставке налога на доходы физических лиц облагаются налогом, в частности, объекты наследования, которые наследуются членами семьи первой и второй степени родства.

Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, его бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Напомним, что с 1 января 2020 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года

Как сообщало РБК-Украина, доходы свыше 1 млрд грн за 2018 год задекларировали три человека.