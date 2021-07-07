Налоговая милиция изъяла в Киеве незаконного горючего на 36 млн гривен

Установлено, что служебные лица одного из обществ в течение длительного времени осуществляли продажу горюче-смазочных материалов наличным средства без отражения в налоговой отчетности, в результате чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме 4,8 млн грн и налога на прибыль на сумму 4,3 млн грн.

Правоохранители провели 8 санкционированных обысков на территории Киева и Киевской области, а именно в офисных помещениях, на территориях нефтехранилищ и АЗС, через которые реализовывались горюче-смазочные материалы сомнительного качества.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, печати 6 предприятий, талоны и пластиковые карты на топливо различных известных АЗС, бензин, дизтопливо и компоненты для его изготовления, а также отобрано 10 образцов топлива для проведения дальнейшего экспертного исследования.

Проведенными мероприятиями из незаконного оборота изъято более 1,4 млн литров ГСМ. Общая ориентировочная стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 36 млн грн. Сейчас продолжается досудебное расследование.

"Сотрудники ГФС продолжают борьбу с теневым рынком подакцизных товаров. Работа по отработке деятельности нелегальных производств горючего и нелегальных АЗС имеет постоянный и системный характер. С начала года сотрудники налоговой милиции из незаконного оборота изъяли почти 37,5 тыс. тонн топлива на сумму более 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлена и пресечена деятельность 11 крупных незаконных производств ГСМ. Меры по борьбе сотрудников налоговой милиции с теневым рынком горюче-смазочных материалов, в пределах своей компетенции, являются достаточно эффективными", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.