ГФС упередила незаконное возмещение НДС на 400 млн грн

Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила группу лиц в подделке регистрационных документов общественной организации и хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом говорится на странице ГФС в Facebook.

Отмечается, что правоохранители разоблачили преступную группу, организаторы которой зарегистрировали на подставных лиц более 40 субъектов хозяйствования.

С использованием реквизитов указанных предприятий создавалась лишь видимость хозяйственной деятельности псевдо-общественных организаций с использованием труда лиц с ограниченными возможностями.

"Эти СХД, в свою очередь, за последние полтора года, заявили к бюджетному возмещению более 400 млн грн НДС. Более 100 млн грн уже было незаконно возмещено из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Учитывая вышеизложенное, должностные лица названых предприятий незаконно завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах, а лица, которые руководили их деятельностью, присвоили и растратили их.

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На основании постановлений районного суда г. Киева сотрудники ГФС провели более 20 санкционированных обысков. Также правоохранители установили и задокументировали факт отсутствия производственных мощностей, где якобы проводились работы с привлечением лиц с ограниченными возможностями.

Сейчас в рамках досудебного расследования, предпринимается весь комплекс мер направленный на возмещение причиненного государству ущерба.Досудебное расследование продолжается.

"Аналитики ГФС продолжают не только выявлять факты уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС, но и разоблачают факты незаконных заявок на возмещение, то есть действуют на предупреждение незаконного возмещения НДС. Правоохранители анализируют работу субъектов хозяйственной деятельности, устанавливают факты незаконной деятельности таких предприятий, а системный подход к решению этого явления помогает разрушать существующие схемы по хищению бюджетных средств... В очередной раз напоминаю, с честным бизнесом мы всегда готовы к диалогу и сотрудничеству, теневому бизнесу - никаких уступок", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.