Податкова міліція вилучила у Києві незаконного пального на 36 млн гривен

Встановлено, що службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів готівковим коштом без відображення у податковій звітності, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4,8 млн грн та податку на прибуток на суму 4,3 млн грн.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, а саме в офісних приміщеннях, на територіях нафтосховищ та АЗС, через які реалізовувались паливно-мастильні матеріали сумнівної якості.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки 6 підприємств, талони та пластикові картки на пальне різних відомих АЗС, бензин, дизпаливо та компоненти для його виготовлення, а також відібрано 10 зразків пального для проведення подальшого експертного дослідження.

Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено понад 1,4 млн літрів ПММ. Загальна орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 36 млн грн. Наразі триває досудове розслідування.

"Співробітники ДФС продовжують боротьбу з тіньовим ринком підакцизних товарів. Робота з відпрацювання діяльності нелегальних виробництв пального та нелегальних АЗС має постійний та системний характер. З початку року співробітники податкової міліції з незаконного обігу вилучили майже 37,5 тис. тонн пального на суму понад 1,1 млрд грн, що на 820 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виявлено та припинено діяльність 11 великих незаконних виробництв ПММ. Заходи з боротьби співробітників податкової міліції з тіньовим ринком паливно-мастильних матеріалів, у межах своєї компетенції, є досить ефективними", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.