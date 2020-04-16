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Налоговая милиция в 2020 уже возместила в бюджет почти 330 млн грн убытков, - ГФС

Новости » Экономика     16.04.2020 - 17:06
Налоговая милиция в 2020 уже возместила в бюджет почти 330 млн грн убытков, - ГФС
Иллюстративное фото (if.sfs.gov.ua)

В сравнении с 2019 годом эффективность возмещения в уголовных производствах выросла на 20%

За первый квартал 2020 года налоговая милиция вернула в государственный бюджет 330 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы.

“За первый квартал 2020 года в суд направлено 303 уголовных производств, общий размер ущерба, причиненного государственному бюджету, составляет почти 465 млн гривен. Благодаря мерам, принятым на этапе досудебного следствия, в бюджет уже возмещено почти 330 млн гривен, что составляет 71% от причиненного преступлениями ущерба”, - отмечается в сообщении.

В сравнении с 2019 годом, сообщают в ГФС, эффективность возмещения в уголовных производствах выросла на 20%. В январе-марте прошлого года она составляла 275 млн гривен.

По словам представителей фискальной службы, эффективность возросла из-за сосредоточения внимания следователей на расследовании уголовных производств с многомиллионными суммами ущерба и последующим принятием мер для возмещения причиненного бюджету ущерба.

Кроме этого, сообщают в ГФС, в направленных в суд в течение первого квартала 2020 года уголовных процессах арестованы имущества и средств на 3,2 млрд гривен.

“Уровень обеспеченности возмещения причиненного преступлениями ущерба в 7 раз превышает размер причиненного ущерба по таким уголовным производствам”, - подытожили в ГФС.

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая служба выполнила индикатив Минфина на i квартал с НДС на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.

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