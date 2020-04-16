Податкова міліція у 2020 вже відшкодувала до бюджету майже 330 млн грн збитків, - ДФС

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У порівнянні з 2019 роком ефективність відшкодування у кримінальних провадженнях зросла на 20%

За перший квартал 2020 року податкова міліція повернула до державного бюджету 330 млн гривень збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної фіскальної служби.

“За перший квартал 2020 року до суду спрямовано 303 кримінальні провадження, загальний розмір шкоди, завданої державному бюджету, становить майже 465 млн гривень. Завдяки заходам, вжитим на етапі досудового слідства, до бюджету вже відшкодовано майже 330 млн гривень, що становить 71% від завданої злочинами шкоди”, - зазначається в повідомленні.

У порівнянні з 2019 роком, повідомляють в ДФС, ефективність відшкодування у кримінальних провадженнях зросла на 20%. У січні-березні минулого року вона становила 275 млн гривень.

За словами представників фіскальної служби, ефективність зросла через зосередження уваги слідчих на розслідуванні кримінальних проваджень із багатомільйонними сумами збитків та подальшим вжиттям заходів задля відшкодування завданої бюджету шкоди.

Крім цього, повідомляють в ДФС, у направлених до суду протягом І кварталу 2020 року кримінальних провадженнях арештовано майна та коштів на 3,2 млрд гривень.

“Рівень забезпеченості відшкодування завданої злочинами шкоди у 7 разів перевищує розмір завданих збитків за такими кримінальними провадженнями”, - підсумували в ДФС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що податкова служба виконала індикатив Мінфіну на І квартал з ПДВ на 101,7%. Таким чином, бюджет додатково отримав 400 млн грн.