ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Налоговая амнистия: утверждена форма одноразовой декларации

Новина українською →
Украина, Пятница 27 августа 2021 12:19
Налоговая амнистия: утверждена форма одноразовой декларации Фото: Минфин утвердил форму одноразовой декларации для налоговой амнистии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Приказ Министерства финансов Украины "Об утверждении формы одноразовой (специальной) добровольной декларации и порядке ее подачи" зарегистрирован в Минюсте. Документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС).

Приказ размещен на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, с 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование гражданами активов (размещенных на территории Украины и/или за ее пределами), которые принадлежат им на правах собственности и по которым, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Декларирование будет происходить путем представления одноразовой (специальной) добровольной декларации в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета в разделе "одноразовая (специальная) добровольная декларация".

Напомним, Верховная рада приняла два закона (проекты 1539-9 и 1542-9), которые вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а другой - освобождает от ответственности.

Согласно законам, украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

С задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

  • 5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;
  • 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;
  • 2,5% с номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.
Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
NEWS
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес