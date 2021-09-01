Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию
С 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Инструкция по подаче декларации размещена на сайте Министерства финансов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Как отмечается в сообщении, с 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование гражданами активов (размещенных на территории Украины и/или за ее пределами), которые принадлежат им на правах собственности и по которым, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.
Декларирование будет происходить путем представления одноразовой (специальной) добровольной декларации в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета в разделе "Одноразовая (специальная) добровольная декларация".
Кто может задекларировать?
- Физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица
- Физические лица - нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые являются или были налогоплательщиками
Когда декларировать
- с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года
Запрещено подавать декларацию
- Малолетним/несовершеннолетним или недееспособным лицам, или лицам, дееспособность которых ограничена
- Лицам, по отношению к которым со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции
- Лицам, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, определяющие или определявшие правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занятие должностей, пребывание на которых требовало от лица представления соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности)
Объекты декларирования
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
- земельные участки;
- объекты жилой недвижимости;
- объекты нежилой недвижимости
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
- транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы;
- другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и т. п.)
ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ
- банковские металлы, кроме тех, что не размещены на счетах; национальная валюта (гривна);
- иностранная валюта, кроме средств в наличной форме;
- права денежного требования (в том числе депозит (вклад), средства, одолженные третьим лицам по договору займа), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта к другому физическому лицу
ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
- доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица;
- другие корпоративные права;
- имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
- ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом;
- права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц и / или в образованиях без статуса юридического лица
Объектами декларирования не могут быть:
Активы физического лица, полученные (приобретенные) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:
- уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
- нарушениями в сфере валютного законодательства; нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 закона Украины "О защите экономической конкуренции"
Активы физического лица, принадлежащие декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений
Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме
Активы декларанта, учитываемых (находящихся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, имеют источники происхождения из такой страны
Ставки сбора
ОБЩАЯ СТАВКА - 5%
- валютные ценности, размещенные на счетах в банках в Украине;
- права денежного требования к резидентам Украины;
- объекты декларирования, определенные подпунктами "б" - "е" пункта 4 этого подразделения, которые находятся (зарегистрированы) в Украине, кроме тех, которые облагаются налогом по ставке 9 процентов
ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ - 9%
- валютные ценности, размещенные на счетах в иностранных банках или хранящиеся в иностранных финансовых учреждениях;
- права денежного требования к нерезидентам Украины;
- объекты декларирования, определенные подпунктами "б " - " е " пункта 4 этого подраздела, которые находятся (зарегистрированы) за рубежом, кроме тех, которые облагаются налогом по ставке 2,5 процента
АКТИВЫ В ВИДЕ ОВГЗ - 2,5%
- номинальная стоимость государственных облигаций Украины со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации
Альтернативные ставки сбора
В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% в соответствии с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно
Замечаем, что временно с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года ставка сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования, определенная пунктом 8.2 пункта 8 настоящего подраздела (9 проц.), применяется в размере 7 процентов. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5 процента с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.
Активы, не требующие представления декларации
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ:
- апартаменты/квартиры, общая площадь которой/которых не превышает совокупно 120 кв. м., или имущественные права, подтвержденные соответствующими документами, на такую квартиру или квартиры в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства
- жилой дом/дома, зарегистрированный/зарегистрированные в Украине, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, или жилого дома/дома незавершенного строительства, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия у такого физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения
ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:
- Нежилые дома некоммерческого назначения и / или нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
- В пределах норм бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины.
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:
- Одно транспортное средство личного некоммерческого использования
ДРУГИЕ АКТИВЫ:
- Активы, кроме указанных, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен по состоянию на дату завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования
Как декларируется?
Одноразовая (специальная) добровольная декларация подается:
- непосредственно декларантом
- в электронной форме
- через электронный кабинет плательщика
Декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и / или банковских металлах на текущих счетах в банках Украины до представления одноразовой (специальной) добровольной декларации
Порядок открытия, закрытия, зачисления средств на специальный счет и осуществления контроля за операциями по такому счету устанавливаются Национальным банком Украины
Гарантии субъектам декларирования
- Не проводится налоговая проверка относительно источника получения декларантом или физическим лицом доходов, за счет которых были получены (приобретены) задекларированные таким декларантом активы или активы, предусмотренные пунктом 10 этого подразделения
- Разовые (специальные) добровольные декларации, а также сведения, содержащиеся в них, не могут быть использованы в расследованиях и/или проверках в отношении декларанта, а также как доказательства в уголовных процессах, делам об административных правонарушениях, гражданским и административным делам
- Сведения, содержащиеся в соответствующих разовых (специальных) добровольных декларациях и прилагаемых к ним документах, является конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению без письменного согласия декларанта, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законами или решением суда
- Одноразовая (специальная) добровольная декларация подлежит камеральной проверке в специальном порядке (выявление арифметических и логических ошибок). Таким образом, налоговыми органами не проводятся документальные проверки, что свидетельствует об отсутствии фискальной составляющей
- Освобождение от уплаты военного сбора
К декларанту, который уплатил в полном объеме сумму сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования в установленных порядке, сроки и размере, не могут
- применяться меры обеспечения уголовного производства, применяться предохранительные меры и совершаться следственные (розыскные) действия в уголовном производстве в связи с приобретением (формированием источников приобретения), созданием, получением, использованием указанных в одноразовой (специальной) добровольной декларации активов за любой период до 1 января 2021 года;
- начинаться производство по делам об административных правонарушениях за нарушение налогового и валютного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы