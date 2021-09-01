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Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

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Украина, Среда 01 сентября 2021 07:35
Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию Фото: с 1 сентября можно воспользоваться "налоговой амнистией", но не всем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Инструкция по подаче декларации размещена на сайте Министерства финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отмечается в сообщении, с 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование гражданами активов (размещенных на территории Украины и/или за ее пределами), которые принадлежат им на правах собственности и по которым, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Декларирование будет происходить путем представления одноразовой (специальной) добровольной декларации в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета в разделе "Одноразовая (специальная) добровольная декларация".

Кто может задекларировать?

  • Физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица
  • Физические лица - нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые являются или были налогоплательщиками

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Когда декларировать

  • с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Запрещено подавать декларацию

  • Малолетним/несовершеннолетним или недееспособным лицам, или лицам, дееспособность которых ограничена
  • Лицам, по отношению к которым со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции
  • Лицам, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, определяющие или определявшие правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занятие должностей, пребывание на которых требовало от лица представления соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности)

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Объекты декларирования

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

  • земельные участки;
  • объекты жилой недвижимости;
  • объекты нежилой недвижимости

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

  • транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы;
  • другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и т. п.)

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ

  • банковские металлы, кроме тех, что не размещены на счетах; национальная валюта (гривна);
  • иностранная валюта, кроме средств в наличной форме;
  • права денежного требования (в том числе депозит (вклад), средства, одолженные третьим лицам по договору займа), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально удостоверенные в случае возникновения права требования декларанта к другому физическому лицу

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

  • доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица;
  • другие корпоративные права;
  • имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом;
  • права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц и / или в образованиях без статуса юридического лица

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Объектами декларирования не могут быть:

Активы физического лица, полученные (приобретенные) декларантом в результате совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, кроме уголовных правонарушений или иных нарушений законодательства, связанных с:

  • уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
  • уклонением от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • нарушениями в сфере валютного законодательства; нарушениями в сфере защиты экономической конкуренции в части нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 закона Украины "О защите экономической конкуренции"

Активы физического лица, принадлежащие декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений

Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме

Активы декларанта, учитываемых (находящихся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, имеют источники происхождения из такой страны

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Ставки сбора

ОБЩАЯ СТАВКА - 5%

  • валютные ценности, размещенные на счетах в банках в Украине;
  • права денежного требования к резидентам Украины;
  • объекты декларирования, определенные подпунктами "б" - "е" пункта 4 этого подразделения, которые находятся (зарегистрированы) в Украине, кроме тех, которые облагаются налогом по ставке 9 процентов

ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ - 9%

  • валютные ценности, размещенные на счетах в иностранных банках или хранящиеся в иностранных финансовых учреждениях;
  • права денежного требования к нерезидентам Украины;
  • объекты декларирования, определенные подпунктами "б " - " е " пункта 4 этого подраздела, которые находятся (зарегистрированы) за рубежом, кроме тех, которые облагаются налогом по ставке 2,5 процента

АКТИВЫ В ВИДЕ ОВГЗ - 2,5%

  • номинальная стоимость государственных облигаций Украины со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Альтернативные ставки сбора

В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6%, 11,5%, 3% в соответствии с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно

Замечаем, что временно с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года ставка сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования, определенная пунктом 8.2 пункта 8 настоящего подраздела (9 проц.), применяется в размере 7 процентов. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5 процента с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Активы, не требующие представления декларации

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ:

  • апартаменты/квартиры, общая площадь которой/которых не превышает совокупно 120 кв. м., или имущественные права, подтвержденные соответствующими документами, на такую квартиру или квартиры в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства
  • жилой дом/дома, зарегистрированный/зарегистрированные в Украине, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, или жилого дома/дома незавершенного строительства, общая площадь которого/которых в совокупности не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия у такого физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения

ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:

  • Нежилые дома некоммерческого назначения и / или нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  • В пределах норм бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:

  • Одно транспортное средство личного некоммерческого использования

ДРУГИЕ АКТИВЫ:

  • Активы, кроме указанных, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен по состоянию на дату завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Как декларируется?

Одноразовая (специальная) добровольная декларация подается:

  • непосредственно декларантом
  • в электронной форме
  • через электронный кабинет плательщика

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и / или банковских металлах на текущих счетах в банках Украины до представления одноразовой (специальной) добровольной декларации

Порядок открытия, закрытия, зачисления средств на специальный счет и осуществления контроля за операциями по такому счету устанавливаются Национальным банком Украины

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

Гарантии субъектам декларирования

  • Не проводится налоговая проверка относительно источника получения декларантом или физическим лицом доходов, за счет которых были получены (приобретены) задекларированные таким декларантом активы или активы, предусмотренные пунктом 10 этого подразделения
  • Разовые (специальные) добровольные декларации, а также сведения, содержащиеся в них, не могут быть использованы в расследованиях и/или проверках в отношении декларанта, а также как доказательства в уголовных процессах, делам об административных правонарушениях, гражданским и административным делам
  • Сведения, содержащиеся в соответствующих разовых (специальных) добровольных декларациях и прилагаемых к ним документах, является конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению без письменного согласия декларанта, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законами или решением суда
  • Одноразовая (специальная) добровольная декларация подлежит камеральной проверке в специальном порядке (выявление арифметических и логических ошибок). Таким образом, налоговыми органами не проводятся документальные проверки, что свидетельствует об отсутствии фискальной составляющей
  • Освобождение от уплаты военного сбора

К декларанту, который уплатил в полном объеме сумму сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования в установленных порядке, сроки и размере, не могут

  • применяться меры обеспечения уголовного производства, применяться предохранительные меры и совершаться следственные (розыскные) действия в уголовном производстве в связи с приобретением (формированием источников приобретения), созданием, получением, использованием указанных в одноразовой (специальной) добровольной декларации активов за любой период до 1 января 2021 года;
  • начинаться производство по делам об административных правонарушениях за нарушение налогового и валютного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы

Налоговая амнистия в Украине. Кому запрещено подавать декларацию

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