Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников, - комитет Рады

Налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников. В Верховной раде продолжается работа над соответствующим законопроектом №5153.
Об этом заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в ходе согласительного совета парламента.
"В комитете продолжается работа рабочей группы над законопроектом №5153. Это законопроект о так называемой налоговой амнистии. Первое, налоговая амнистия - это добровольно. Никаких санкций за неучастие в ней нет", - отметил парламентарий.
Нардеп обратил внимание, что этот закон не об "амнистировании украденного".
"Второе - это не касается активов, полученных легально с уплатой налогов. Третье - наличка допускается к амнистии, но ее надо разместить на банковском счете. Четвертое - чиновникам предлагается запретить участвовать в амнистии, поэтому это - не об амнистировании украденного", - сказал Гетманцев.
Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина, что у налоговой амнистии в Украине было несколько основных целей. При этом возврат денег из-за рубежа - это не ключевой приоритет.
Напомним, Верховная рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.