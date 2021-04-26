Податкова амністія в Україні не буде поширюватися на чиновників, - комітет Ради

Податкова амністія в Україні не буде поширюватися на чиновників. У Верховній раді триває робота над відповідним законопроектом №5153.

"У комітеті триває робота робочої групи над законопроектом №5153. Це законопроект про так звану податкову амністію. Перше, податкова амністія - це добровільно. Ніяких санкцій за неучасть у ній нема", - зазначив парламентар.

Нардеп звернув увагу, що цей закон не буде про "амністування вкраденого".

"Друге - це не стосується активів, які були отримані легально зі сплатою податків. Третє - готівка допускається до амністії, але її треба розмістити на банківському рахунку. Четверте - чиновникам пропонується заборонити брати участь в амністії, тому це - не про амністування вкраденого", - сказав Гетманцев.