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Податкова амністія в Україні не буде поширюватися на чиновників, - комітет Ради

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 14:08
Податкова амністія в Україні не буде поширюватися на чиновників, - комітет Ради Фото: глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Податкова амністія в Україні не буде поширюватися на чиновників. У Верховній раді триває робота над відповідним законопроектом №5153.

Про це заявив глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев у ході погоджувальної ради парламенту.

"У комітеті триває робота робочої групи над законопроектом №5153. Це законопроект про так звану податкову амністію. Перше, податкова амністія - це добровільно. Ніяких санкцій за неучасть у ній нема", - зазначив парламентар.

Нардеп звернув увагу, що цей закон не буде про "амністування вкраденого".

"Друге - це не стосується активів, які були отримані легально зі сплатою податків. Третє - готівка допускається до амністії, але її треба розмістити на банківському рахунку. Четверте - чиновникам пропонується заборонити брати участь в амністії, тому це - не про амністування вкраденого", - сказав Гетманцев.

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що у податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. При цьому повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.

Нагадаємо, Верховна рада 30 березня схвалила в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульовий декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.

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