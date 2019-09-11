Налоговая амнистия дает существенные результаты только в развитых странах, - Гмырин

Фото: Андрей Гмырин (справа)

Эксперт прокомментировал идею введения налоговой амнистии

Налоговая амнистия показывает существенные результаты только в развитых странах: с низким уровнем коррупции, с урегулированным законодательством и доверием граждан и бизнеса к власти. Такое мнение высказал эксперт по налоговому реформированию, доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По словам эксперта, идея введения налоговой амнистии для детенизации экономики, казалось бы, удачная и совершенно очевидная, но механизм реализации не является эффективным.

"Подобные точечные и ситуативные подходы напоминают латание дырявого мешка, который как не латай, а он все равно остается дырявым. Украина нуждается не в точечных реформах, а в системном и комплексном реформировании налоговой системы. Прежде всего, существенном изменении законодательства, реальной борьбой с коррупцией, уменьшением налоговой нагрузки на физлица и бизнес, возвращения доверия к власти, формирования осознания нарушителями налогового законодательства неотвратимости наказания независимо от статуса. И только потом – введение налоговой амнистии с четкими сроками и гарантиями", – объяснил Гмырин.

Эксперт добавил, что такой точечный подход применяли все предыдущие правительства – именно поэтому украинцы не почувствовали позитивных изменений.

"60% уровень теневой экономики Украины – это следствие всех проведенных реформ и только принятие законопроекта о налоговой амнистии № 1232 значительно не повлияет на уровень тенизации. За 28 лет независимости Украины сменилось 6 президентов, 28 составов правительства, 9 созывов парламента. Они провели сотни реформ в различных сферах общественной жизни страны, в том числе в налоговой системе. Однако почему-то положительные результаты граждане Украины так и не почувствовали", – добавил Гмырин.

Как известно, 9 сентября на сайте Верховной рады зарегистрировали проект закона №1232 о применении специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательств.