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Податкова амністія дає суттєві результати тільки в розвинених країнах, - Гмирін

Новини » Економіка    11.09.2019 - 16:17
Податкова амністія дає суттєві результати тільки в розвинених країнах, - Гмирін
Фото: Андрій Гмирін (праворуч)

Експерт прокоментував ідею введення податкової амністії

Податкова амністія показує істотні результати тільки в розвинених країнах: з низьким рівнем корупції, з врегульовані законодавством і довірою громадян і бізнесу до влади. Таку думку висловив експерт з податкового реформування, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України Андрій Гмирін, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

За словами експерта, ідея введення податкової амністії для детінізації економіки, здавалося б, вдала і абсолютно очевидна, але механізм реалізації не є ефективним.

"Подібні точкові і ситуативні підходи нагадують латання дірявого мішка, який як не латай, а він все одно залишається дірявим. Україна потребує не точкових реформах, а в системному і комплексному реформуванні податкової системи. Передусім істотній зміні законодавства, реальною боротьбою з корупцією, зменшенням податкового навантаження на фізосіб і бізнес, поверненням довіри до влади, формування усвідомлення порушниками податкового законодавства невідворотності покарання незалежно від статусу. І тільки потім – введення податкової амністії з чіткими термінами і гарантіями", – пояснив Гмирін.

Експерт додав, що такий точковий підхід застосовували всі попередні уряди – саме тому українці не відчули позитивних змін.

"60% рівень тіньової економіки України – це наслідок усіх проведених реформ і тільки прийняття законопроекту про податкову амністію № 1232 значно не вплине на рівень тінізації. За 28 років незалежності України змінилося 6 президентів, 28 складів уряду, 9 скликань парламенту. Вони провели сотні реформ у різних сферах суспільного життя країни, в тому числі в податковій системі. Однак чомусь позитивні результати громадяни України так і не відчули", – додав Гмирін.

Як відомо, 9 вересня на сайті Верховної ради зареєстрували проект закону №1232 щодо застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавств.

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