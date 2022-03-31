Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину

Бизнес должен работать, платить зарплаты и налоги, удерживая на плаву пострадавшую от войны экономику. Победа на финансовом фронте крайне важна и для победы на поле боя, о чем регулярно напоминают в правительстве и Офисе президента.

Пойдя навстречу бизнесу и ожидая от него такой же взаимности, власти утвердили ряд послаблений. Часть из них касается налоговых правил, которые начнут действовать уже с завтра – с 1 апреля. Сам закон с соответствующими правками Рада приняла в середине марта.

Бизнесу дали возможность не платить налог на прибыль, перейдя на время военного положения на упрощенную систему со ставкой 2% от оборота. НДС в таком случае не будет ни начисляться, ни уплачиваться. Платить по таким правилам смогут компании с оборотом до 10 млрд гривен, за исключением предприятий, которые, среди прочего, продают подакцизную продукцию, тех, кто занят в игровой отрасли, а также бизнес по добыче и продаже полезных ископаемых.

"У нас уже около 120 тысяч заявок на переход на 2%. Будет больше еще", - сказал РБК-Украина глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Многие компании еще решают, насколько для их деятельности будет удобнее предложенная налоговая модель вместо налога на прибыль, говорит исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко. "Но хорошо то, что есть возможность выбора", – отметила Деревянко.

Что меняется для "ФОПов"? Лимит для 3-й группы плательщиков единого налога повышен до тех же 10 млрд гривен, они также смогут платить 2%. По этой же ставке предусмотрена добровольная уплата единого налога для 1-й и 2-й групп "упрощенки".

Еще одно послабление для "ФОПов" касается уплаты единого социального взноса. ЕСВ за себя можно не платить всем физлицам-предпринимателям и членам фермерских хозяйств. Причем эта норма применяется к периоду, начиная с 1 марта, и будет действовать еще год после отмены военного положения.

Что важно: "ФОПам" 2-й и 3-й группы также разрешили не платить ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ. Здесь предусмотрена компенсация за счет госбюджета.

Подоходный налог и ЕСВ для всех других категорий плательщиков, помимо "ФОПов", власти пока трогать не планируют. Не рассматриваются и другие налоговые послабления, говорит Гетманцев.

"Мы ввели беспрецедентно низкий налог, мы отменили ЕСВ для "ФОПов", уплату единого налога для "ФОПов" сделали добровольной, убрали акциз на топливо. Какие еще льготы? Мы же не хотим совсем распустить страну. Война – это, наверное, самый дорогой процесс, который в принципе возможен, она требует огромных финансовых ресурсов. Их же необходимо где-то брать", – отметил Гетманцев.

Что еще поменялось в уплате налогов за месяц?

Экологический налог и налог на землю на период военного положения также разрешили не платить. Тут речь идет о территориях, где велись или ведутся боевые действия, или которые временно оккупированы военными РФ. Еще одно условие – если территория определена как засоренная взрывоопасными предметами или там есть фортификационные сооружения.

Кроме отмены акциза на топливо, о чем упомянул глава финкомитета Рады, парламент по предложению Кабмина также снизил ставку НДС на нефтепродукты с 20% до 7%, что позволило сетям АЗС пересмотреть стоимость продукции в рознице. Это важно вдвойне, что решение было принято накануне старта посевной кампании, и так затрудненной боевыми действиями.

Вместе с упрощением работы компаний в условиях войны депутаты готовят и ряд более жестких норм. Но не для всех. Уже в скором времени Рада может усилить налоговое давление на бизнес международных компаний, которые отказались уходить с российского рынка. Их представительства в Украине хотят обязать платить налог на прибыль с повышенным коэффициентом 1,5 – в таком случае ставка составит 27% при обычной 18%.

Проблемы – не только в налогах

Налоговый вопрос – лишь один из многих, который беспокоит бизнес.

Еще один проект в стенах парламента предусматривает льготы для розничной торговли и почтовых операторов. Речь идет об освобождении их от уплаты аренды за пользование недвижимостью. Преференции предлагают распространить на ритейлеров, у которых не менее 60% торговой площади занято под продажу продуктов питания, лекарств, бытовой химии и средств гигиены. Бизнес, разумеется, эту идею поддерживает.

Профильный комитет по вопросам экономической политики рекомендовал проект к принятию. Тогда как научно-экспертное управление Рады в своих выводах к документу указало, что продажа перечисленных групп товаров (продукты, лекарства и т.д.) даже во время войны едва ли будет убыточной. И если льготы и предоставлять, считают там, то это должно сочетаться с адекватной ценовой политикой розничного бизнеса.

В ЕБА говорят, что абсолютное большинство их компаний имели убытки за последний месяц. За это время, как говорят в ассоциации, больше всего бизнес столкнулся с проблемами логистики, поставок товаров, заморозки контрактов с клиентами, падением покупательной способности населения. Не говоря уже о поврежденных производственных мощностях и инфраструктуре, а также нехватке сырья и денег.

"Ключевые вопросы у бизнеса, помимо, конечно, быстрейшего восстановления мира в стране, касаются логистических проблем, нарушения покупательной способности и бизнеса, и людей. Регуляторным образом такие проблемы не исправишь", - признает Анна Деревянко.

Но, по ее мнению, государство может помочь в вопросах валютной либерализации, сняв ограничения на покупку долларов и евро лишь для товаров критического импорта. Многие компании не могут закупать сырье и комплектующие, которые не относятся к списку "критических" для экономики. Бизнес, как отметила исполнительный директор ЕБА, понимает аргументы, почему эти ограничения вводились в условиях военного времени, но и работать в этих рамкам многие предприятия не могут.

"Если Украина хочет продолжать работать с бизнесом и иметь бизнес, который думает о стране и хочет ее победы, нужно сделать так, чтобы у компаний была возможность продолжать их деятельность. А это сложно, когда нет возможности купить валюту под товары, которые не находятся в списке критического импорта", – отметила она.

Планы на "после войны"

Готовясь к мирному времени, уже сейчас нужно понимать, как будет восстанавливаться инфраструктура и как в новом поствоенном режиме будет работать экономика, считает Анна Деревянко.

"Президент не раз заявлял, что готовятся разные программы и возможности для восстановления экономики, а это в том числе должно включать разные стимулы и в налоговом плане. Это был бы вполне логичный и оправданный шаг, чтобы стимулировать приход новых инвестиций для восстановления Украины", – говорит она.

Налоговая система, как уточнил Даниил Гетманцев, действительно должна стать элементом плана по восстановлению страны. "Она (налоговая система, - ред.) должна подчиняться общим целям этого плана. Если речь идет о привлечении больших инвесторов из-за границы, они должны иметь какие-то льготы. Если речь идет об инфраструктурных проектах, наверное, здесь мы тоже должны рассмотреть такую возможность (предоставить льготы инвесторам, - авт.)", – считает глава комитета.

Отмена налогов много ума не требует, иронизирует нардеп. Важно, по его словам, будет найти баланс, чтобы, с одной стороны, создать стимулы и поддержать восстановление страны в поствоенный период, а с другой – сделать справедливым перераспределение благ в обществе.

"Нужно, чтобы не было такого, как до войны, когда крупный бизнес позволял себе иметь меньшее налоговое давление, чем средний бизнес, к примеру. При низком давлении на сверхбольшие доходы пенсия составляла 70 долларов. Такого не должно быть", – уверен Гетманцев.