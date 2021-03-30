Налог на выбросы нужно направить на модернизацию промышленности, а не выплаты долгов, - экологи

"Средства с налога на СО2 необходимо направлять на модернизацию и декарбонизацию предприятий, где эти выбросы СО2 осуществляются - в индустриальные регионы. Предложенная концепция относительно финансирования "зеленой" энергетики никоим образом не будет стимулировать процесс экологической модернизации промышленности", - отмечается в заявлении.

Экологи напомнили про европейский опыт экомодернизации промышленности для уменьшения уровня выбросов СО2, отметив, что при этом применяли различные инструменты для стимулирования модернизации. В частности, оказывали поддержку в виде субсидий, дотаций, налоговых льгот, возврата налогов, льготных кредитов, грантов и др.

"Роста ставок налога и сокращение инвестиций в повышение энергоэффективности украинских промышленных предприятий - это будет не тот конечный результат, который улучшит состояние окружающей среды", - отметили в ПАЭУ.

В ПАЭУтакже обратили внимание, что обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников взяло на себя государство, и именно оно должно обеспечивать их выполнение в соответствии с законодательством.

Они также призвали отклонить концепцию относительно финансирования путем налога на выбросы двуокиси углерода возобновляемых источников энергии, подчеркнув, что это не будет способствовать декарбонизации промышленности.