Податок на викиди потрібно спрямувати на модернізацію промисловості, а не виплати боргів, - екологи

Кошти від податку на викиди СО2 мають спрямовуватись на екомодернізацію промислових підприємств, а не на вирішення проблем "зеленої" енергетики.
Про це йдеться в заяві Професійної асоціації екологів України.
"Кошти з податку на СО2 необхідно направляти на модернізацію та декарбонізацію підприємств, де ці викиди СО2 здійснюються - в індустріальні регіони. Запропонована концепція щодо фінансування "зеленої" енергетики ніяким чином не буде стимулювати процес екологічної модернізації промисловості", - зазначається в заяві.
Екологи нагадали про європейський досвід екомодернізації промисловості для зменшення рівня викидів СО2, зазначивши, що держави при цьому застосовували різні інструменти для стимулювання модернізації. Зокрема, надавали підтримку у вигляді субсидій, дотацій, податкових пільг, повернення податків, пільгових кредитів, грантів тощо.
"Зростання ставок податку та скорочення інвестицій в підвищення енергоефективності українських промислових підприємств - це буде не той цільовий результат, який покращить стан навколишнього середовища", - зазначили в ПАЕУ.
В ПАЕУ також звернули увагу, що зобов’язання перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел взяла на себе держава, і саме вона має забезпечувати їх виконання згідно з законодавством.
Вони також закликали відхилити концепцію щодо фінансування шляхом податку на викиди двооксиду вуглецю відновлювальних джерел енергії, наголосивши, що це не сприятиме декарбонізації промисловості.
Нагадаємо, раніше представники промислових підприємств звернулися до прем’єра з відкритим листом, у якому попередили: підвищення податку на викиди СО2 та спрямування коштів на субсидування "зеленої" енергетики може закінчитися повною деіндустріалізацією України.
Крім того, вони висловили переконання, що екоподаток необхідно направляти на модернізацію підприємств, а для розрахунків з "зеленою" енергетикою уряд має випустити зелені євробонди в ЄС під мінімальні відсотки.
Своєю чергою народний депутат Дмитро Кисилевський заявляв, що влада має не підвищувати податок на викиди СО2 для підприємств, а надавати стимули, які допоможуть промисловості модернізуватися.