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Налог на валюту, инициируемый властью, негативно повлияет на конкурентоспособность бизнеса, - ЕВА

Фото: налог на валюту, который инициирует власть, негативно повлияет на конкурентоспособность бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Законопроект о дополнительном сборе на импорт в объеме 10%, над которым сейчас работает Министерство финансов - идея неоднозначная. От его введения пострадает как бизнес, так и население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Анну Деревянко в комментарии Forbes.

"Я уже неоднократно получала отзывы от членов нашей ассоциации, что продукция критического импорта и сырье в случае введения налога станут дороже для украинских производителей. Это негативно будет влиять на покупательную способность населения и конкурентоспособность компаний", - отметила Деревянко.

Член налогового комитета Нина Южанина также считает, что введение такого налога может вообще остановить перерабатывающую промышленность.

"10% от стоимости товара равна наценке, которую устанавливает производитель на свой товар. Вопрос: будет ли вообще после этого решения кому-то интересно импортировать товар или сырье и заниматься переработкой в Украине?" - заметила она.

Ранее инициативу о введении налога на валюту резко раскритиковал член президиума совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.

Он заявил, что в случае введения этого решения Украину ждет очередной виток роста цен, победа контрабанды и окончательный обвал всей промышленности - ведь все предприятия используют в работе импортные комплектующие или же компоненты и сырье.

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