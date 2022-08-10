Податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність бізнесу, - ЕВА

"Я вже неодноразово отримувала відгуки від членів нашої асоціації, що продукція критичного імпорту та сировина у разі введення податку стануть дорожчими для українських виробників. Це негативно впливатиме на купівельну спроможність населення і конкурентоздатність компаній", - зазначила Дерев’янко.

Член податкового комітету Ніна Южаніна також вважає, що введення такого податку може взагалі зупинити переробну промисловість.

"10% від вартості товару дорівнює націнці, яку встановлює виробник на свій товар. Питання: чи буде взагалі після цього рішення комусь цікаво імпортувати товар або сировину та займатися переробкою в Україні?" - зауважила вона.

Раніше ініціативу про введення податку на валюту різко розкритикував член президії ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський.

Він заявив, що у разі введення цього рішення Україну чекає черговий виток зростання цін, перемога контрабанди і остаточний обвал всієї промисловості - адже всі підприємства використовують у роботі імпортні комплектуючі або ж компоненти та сировину.