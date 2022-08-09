Налог на покупку валюты - диверсия против украинской экономики, - эксперт

По его словам, инициатива Минфина и НБУ о дополнительном 10% сборе на официальный импорт - непродуманное решение, которое окончательно обрушит украинскую экономику и вынудит еще больше украинцев уехать из страны.

"Нас ждет очередной виток роста цен для конечного потребителя, контрабанда получит глобальное конкурентное преимущество перед официальным импортом, все в промышленности, кто использует импортные комплектующие (т.е. почти все) становятся неконкурентноспособными, а все пока ещё живое в экономике, платящее налоги в бюджет и финансирующее волонтёрку, обрушится", - заявил эксперт.

Также, по его словам, решение ударит по всем официальным импортерам и оптово-розничной торговле, а попытки НБУ уравнять официальный и "серый" курс валют провалятся: вместо одинаковых ценников опять появится 10%-й разрыв, что ударит уже по экспортерам.

"Украинская промышленность против такого решения. Это не помощь, а глупость или диверсия! Если действительно хотите принять реальные меры экономической безопасности - спросите, посоветуйтесь со специалистами. Только не с чистыми теоретиками, а с реальным сектором экономики, мы всегда готовы к диалогу", - резюмировал Соколов.

Напомним, ранее Financial Times писала, что если масштабный рост военных расходов сохранится на нынешнем уровне, то осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть, и экономика рискует "уйти в крутое пике".

В свою очередь, по прогнозам Всемирного банка, падение ВВП Украины по итогам года может превысить 45%.